VIDEO – Roma-Napoli 2-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 dicembre 2023), posticipodiciassettesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico. SORPASSO EUROPA –2-0 nel posticipodiciassettesima giornata diA. Laresta in scia del Bologna quarto in classifica. Lo fa scavalcando ildi Walter Mazzarri, ora settimo a -4 dalla zona Champions League. Le prime due occasioni sono di Edoardo Bove a metà primo tempo, in rapida successione: prima prende la parte altatraversa con un destro a giro, poco dopo chiama Alex Meret a un grande ...