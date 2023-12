Video Monza - Fiorentina 0 - 1 | Ikoné sbaglia un gol a porta vuota

(Di domenica 24 dicembre 2023) Nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A, lavince per 0 - 1 ae sale al quinto posto in classifica. Dopo il gol del vantaggio di Beltran, grandissimo errore di, che, saltato ...

Episodio da non credere capitato nel primo tempo di Monza-Fiorentina . Pronti via, dopo appena 9 minuti di gioco, Michele Di Gregorio è subito ... (calcioweb.eu)

Nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A, la Fiorentina vince per 0 - 1 ae sale al quinto posto in classifica. Dopo il gol del vantaggio di Beltran, grandissimo errore di Ikoné, che, saltato il portiere avversario Di Gregorio, temporeggia con la porta vuota, ...Il Milan pareggia a Salerno e viene avvicinato dal Bologna, che piega l'Atalanta e torna al 4° posto, ma anche dalla Fiorentina che supera il. Festa Roma contro il Napoli: 2 - 0 e sorpasso al 6°...Di seguito il video con i gol e gli highlights del match (se non riuscite a vederli controllate sul vostro pc, tablet o smartphone che nel browser non sia attivo l’AdBlock.La modifica avverrà in conseguenza dei nuovi accordi in corso di definizione dopo l'intesa raggiunta con la società Edilcentro e l'acquisizione da parte del comune di piazza Cambiaghi ...