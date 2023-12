VIDEO | il presepe animato di Gabriel Civale a Urbignacco

Trascorrere il Natale in famiglia è la formula della felicità in casa Renga . Per far sì che i festeggiamenti del 25 dicembre siano completi, è però ... (ilfattoquotidiano)

Ieri sera, 24 dicembre, a Crosa, l'atmosfera natalizia si è fatta avvertire in modo straordinario grazie al magicovivente itinerante. Molti cittadini si sono uniti con gioia agli attori della rappresentazione che ha preso il via dalla Chiesa del paese, per poi condurre la Sacra Famiglia in una toccante ...'Purtroppo oggi nel mondo vediamo unche non ci piacerebbe vedere, visto le guerre, l'odio, ... GUARDA ILSono anni che urto la sensibilità delle religioni e non me ne sono accorto. E, a dire il vero, non se ne sono accorti gli alunni, i colleghi, le famiglie e neppure la mia dirigente scolastica che non ...La magia del Natale a San Severino Lucano, nel Potentino, con il Presepe Cantato di Guido Cataldo. Un racconto musicale composto alcuni anni fa dal musicista e compositore salernitano dove è rappresen ...