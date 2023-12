Video Bologna - Atalanta 1 - 0 | Gasperini contro arbitro e quarto uomo | ' Faccia di m'

Queierano infelici, soprattutto in quel momento: Osi era triste per il rigore sbagliato a, non mi sembrava il momento di scherzarci sopra'. ESTATE - 'Guardi, la scorsa estate sono ...L'agente di Osimhen avvisa il Napoli: 'In estate parleremo con De Laurentiis'Roberto Calenda è tornato anche sul caso mediatico legato al profilo Tik Tok del Napoli e a queldopo: 'Non ...Lucumi 6 Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a..Bologna, 24 dic. (askanews) – Il violinista “Jedi” Andrea Casta, per la prima volta, si esibirà a Bologna con “The Space Violin – Visual Concert”. Il 26 dicembre 2023, al Teatro Celebrazioni, tra musi ...