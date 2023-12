VIDEO – Bisseck | ‘messaggio succulento’ ai tifosi Inter dopo il 1º gol

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 dicembre 2023) Yannha un messaggio per idell’il suo primo gol in maglia nerazzurra contro il Lecce.– Questo il “messaggio succulento” da parte di Yannpubblicato sull’account Twitter dell’la sua prima rete in maglia nerazzurra nel corso del match contro il Lecce. «Ciaoisti, sono molto felice per il mio primo gol a San Siro. Buon Natale a tutti e ci vediamo la prossima». https://x.com//status/1738884726838981003?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg Fonte: Twitter-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...