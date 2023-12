VIDEO – Bisseck e la spizzata in buca d’angolo per il primo gol

(Di domenica 24 dicembre 2023) Yann Aurelè stato il migliore in campo di Inter-Lecce, prendendo una traversa e segnando il suogol in nerazzurro. Il club lo glorifica con unsu Twitter. GOL – Quando manca Lautaro Martinez l’Inter vince e convince. Segnano due giocatori diversi, non due attaccanti. Uno di questi è Yann Aurel, l’ex difensore dell’Aarhus che ha conquistato ormai il mondo nerazzurro a suon di ottime prestazioni. Il calciatore tedesco ieri contro il Lecce ha segnato il suogol con la maglia dell’Inter, tra l’altro davanti al suo pubblico al Giuseppe Meazza. Il club ha pubblicato ildelladi testa finita inin...

