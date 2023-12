Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 dicembre 2023) Notiziario 19.20 PERCORRENDO VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE RIMANENDO IN VIA CASILINA CODE TRA TORREGAIA E BORGHESIANA DIREZIONE SAN CESAREO COLONNA IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIRIZONE PONTE DI NONA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI INFINE IN VIA ARDEATINA AD APRILIA CODE ALTEZZA VIA AMIATA DIREZIONE NETTUNENSE Servizio fornito da Astral