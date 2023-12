Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 dicembre 2023) Notiziario 17.20 PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ARIANA TRAFFICO RALLENTATO A LARIANO TRA VIA LAGIDUS E VIA DI COLLE FIORENTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA AD ALBANO LAZIALE CODE SDULLA PRINCIPALE VIA APPIA TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEELLE DUE DIREZIONI A CECCHINA CODE IN VIA NETTUNENSE TRA VIA DELLA STAZIONE E VIA TOR PALUZZI NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA PRENESTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI TORRNOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINBOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI A TIVOLI TERME SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA TIBURTINA TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATALE CASSIA BIS RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E CASTEL DE CEVERI DIREIZONE VITERBO Servizio fornito da Astral