Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2023 ore 16 | 30

(Di domenica 24 dicembre 2023) Notiziario 16.20 A MONTEROTONDO TRAFIC ORALLENTATO IN VIA FILIPPO TURATI TRA VIA ATERNO E VIA TERMINILLO DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TYOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSIE LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI A VILLANOVA DI GUIDONIA SI RALLENTA SULLA STRADA PROVINCIALE DI PALOMBARA TRA VIA CIRO MENOTTI E VIA CAVOUR NE IDUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA STATALE VIA FLAMINIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A CASTELNUOVO DI PORTO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA PIAN BRACCONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SULLA STATLE CASSIA BIS ALTEZZA VIA PRATO DELLA CORTE DIREZIONE VITERBO CI SPOSTIAMO IN VIA CASILINA DOVE SI RALLENTA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE A GROTTAFERRATA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA VIA VIA VALLE MARCIANA DIREZIONE ROCCA DI PAPA Servizio fornito ...