“Verissimo” | lo straziante annuncio di Paola Caruso sul figlio

Leggi su tvzap

(Di domenica 24 dicembre 2023) Personaggi TV. Ieri sabato 23 dicembre è andata in onda la consueta puntata di. In studio la neo eliminata dal GF, Sara Ricci, Enrica Bonaccorti con la figlia Verdiana, Gerry Scotti e. Proprio quest’ultima è tornata nel salottino di Silvia Toffanin per parlare delle condizioni di salute del suo primoMichele. Dopo un’iniezione sbagliata, il bambino non si è più ristabilito. Leggi anche: Giulia Stabile, intervista fiume di Sangiovanni: cosa ha rivelato sulla loro storia Leggi anche: Veronica Peparini, svelata la data del parto: la bellissima notiziae suoMichele Momento davvero doloroso per. Il suo primogenito Michele, di soli 4 anni, non potrà più camminare a ...