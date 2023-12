Vangelo di oggi 24 Dicembre 2023 | Lc 1 | 26-38 | Video commento

Dalsecondo Luca Lc 2,1 - 14 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che ... 'Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:, nella città ...... pregando e scongiurando che non tardi il giorno che in tutti i luoghi, dovel'ostilità contro ... Ildi Luca narra che Gesù nacque a Betlemme perché Giuseppe, lo sposo di Maria, essendo ...Francesco vive la Natività a Greccio come un'esperienza profondamente spirituale, che ci porta a scoprire il significato dell'Incarnazione di Gesù. La povertà e l'umiltà del Signore devono essere lo s ...Data pubblicazione 24 Dicembre 2023 Sembra così arida e lontana la pagina del Vangelo di oggi….un elenco di nomi per la maggior parte sconosciuti, mentre alcuni risvegliano in noi opachi ricordi. Al t ...