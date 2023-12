Vanessa Ballan | venerdì prossimo i funerali a Castelfranco Veneto

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Adnkronos) – Idiavranno luogo, 29 dicembre, alle 14,30 nel Duomo dinel trevigiano. Per l’omicidio della 26enne, uccisa con sette coltellate a Riese Pio X nel trevigiano, è stato arrestato Bujar Fandaj. L’autopsia, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli, ha stabilito cheè stata uccisa con 8 coltellate, 2 superficiali e 6 profonde, tutte nella zona toracica. Secondo la ricostruzione fatta, inoltre, dal procuratore capo della Repubblica di Treviso, Marco Martani,“prima di essere accoltellata è stata anche picchiata perché sul volto c’erano segni di percosse violente”. La vittima, ha spiegato Martani, “ha cercato di parare i ...

I funerali di Vanessa Ballan saranno celebrati venerdì 29 dicembre 2023, alle 14,30 nel Duomo di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.

