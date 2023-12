Vanessa Ballan | venerdì prossimo i funerali a Castelfranco Veneto

(Di domenica 24 dicembre 2023) Pubblicato il 24 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Idiavranno luogo, 29 dicembre, alle 14,30 nel Duomo dinel trevigiano. Per l'omicidio della 26enne, uccisa con sette coltellate a Riese Pio X nel trevigiano, è stato arrestato Bujar Fandaj. L'autopsia, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli, ha stabilito cheè stata uccisa con 8 coltellate, 2 superficiali e 6 profonde, tutte nella zona toracica. Secondo la ricostruzione fatta, inoltre, dal procuratore capo della Repubblica di Treviso, Marco Martani,"prima di essere accoltellata è stata anche picchiata perché sul volto c'erano segni di percosse violente". La vittima, ha spiegato ...

commenta Si svolgeranno venerdì 29 dicembre, a Castelfranco Veneto (Treviso) , i funerali di Vanessa Ballan , la donna di 26 anni uccisa in casa a ... (247.libero)

I funerali diavranno luogo venerdì prossimo, 29 dicembre, alle 14,30 nel Duomo di ...commenta Si svolgeranno venerdì 29 dicembre, a Castelfranco Veneto (Treviso), i funerali di, la donna di 26 anni uccisa in casa a Riese Pio X. Le esequie sono state fissate nella cittadina trevigiana di cui è originaria la famiglia di. La celebrazione si terrà alle ore ...I funerali di Vanessa Ballan avranno luogo venerdì prossimo, 29 dicembre, alle 14,30 nel Duomo di Castelfranco Veneto nel trevigiano. Per l'omicidio della 26enne, uccisa con sette coltellate a Riese ...RIESE PIO X (TREVISO) - Si svolgeranno venerdì prossimo, 29 dicembre, a Castelfranco Veneto, i funerali di Vanessa Ballan, la donna di 26 anni uccisa in casa a Riese Pio X. Le esequie sono state ...