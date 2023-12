Vanessa Ballan | i pm inchiodano il killer | “Assassinio premeditato”

(Di domenica 24 dicembre 2023) L’omicidio diè stato. Nessun accesso improvviso di violenza. Bujar Fandaj ha accoltellato la 26enne nella sua casa di Riese Pio X, nel Trevigiano perché voleva farlo da tempo. Questa è la tesi del Gip, Carlo Colombo, riportata dai media. “Fandaj aveva iniziato a manifestare gelosia e possessività. Pretendeva chelo tenesse costantemente aggiornato sui suoi spostamenti, insisteva affinché lasciasse il suo convivente, le inviava messaggi contenenti minacce”. Il gip Colombo ha confermato la custodia cautelare in carcere per l’imprenditore kosovaro 41enne.Leggi anche: I video di Fandaj che convinseroa denunciarloe Bujar FandajLe prove della premeditazione secondo il gip “Bujar ha scelto il momento adatto: ...

Oltre 500 persone si sono riunite ieri pomeriggio nel duomo di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, per partecipare ad una veglia in ricordo ... (tg24.sky)

Il gip che si sta occupando del femminicidio di Vanessa Ballan , uccisa in casa a Riese Pio X (Treviso) il 19 dicembre 2023, non ha dubbi: a ... (news.robadadonne)

Un testo dal titolo "Per un bambino che non verrà" è stato pubblicato oggi sul profilo Facebook del comune di Riese Pio X, a firma del sindaco, Matteo Guidolin, ed è dedicato al figlio che era in grembo a Vanessa Ballan, uccisa il 19 dicembre scorso. Nella composizione, Guidolin ricorda che "verrà un tempo migliore". Una vita segnata da persecuzioni e violenza quella di Vanessa Ballan, oltre Fandaj Bujar c'era anche un altro stalker.