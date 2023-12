Valtellina | sciatore di 41 anni travolto e ucciso da una valanga a Livigno

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tragedia in, dove unodi 41è morto dopo essere statoda una. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a, in località Vallaccia, a 2.250 metri di quota. Il distacco di neve halo, che si trovava con un gruppo di persone, in prossimità di un canale. Il Soccorso alpino è intervenuto poco prima delle 13. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo e quello decollato da Lana (Bolzano). Sono intervenuti anche i tecnici del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico), i militari della Guardia di Finanza e i carabinieri.

