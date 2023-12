Valanga lo travolge a 2 250 metri | muore sciatore di 41 anni

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un uomo di 41è morto oggi, domenica 24 dicembre, dopo esser stato travolto da unamentre praticava sci alpinismo, a Livigno, in località Vallaccia, a quota 2250. Come riporta SondrioToday, è intervenuto il soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) insieme al soccorso...

Un tragico incidente si è verificato in val di Fleres, nell’Alta Valle Isarco in Alto Adige, dove una Valanga ha colpito due fratelli durante ... (thesocialpost)

Alberto Franzoi , 34 anni, è morto travolto da una Valanga in val di Fleres , in Alta Valle Isarco, in Alto Adige, nel corso di un’escursione sulla ... (laprimapagina)

La strigliata di Banchi funziona, la Virtus nel secondo parzialegli spagnoli di Mumbru che, senza l'ex Ojeleye e Clavert, non riesce mai a trovare la chiave per stoppare la...Fiorello asui Ferragnez, l'appello ai politici: "Fate qualcosa" 'Purtroppo gli errori si ... CoronaFerragni: "Figura meschina ma brava attrice". E su Soumahoro... Il gesto nasce ...Un uomo di 41 anni ha perso la vita, travolto da una valanga, nel primo pomeriggio. È accaduto in località Vallaccia, a 2250 metri di quota, nel territorio comunale di Livigno (Sondrio). Il Soccorso ...Un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga nella Valtellina, dove stava praticando sci alpinismo in gruppo.