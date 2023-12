Uomo travolto e ucciso sulla Roma Fiumicino

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dramma sull’A91dove unha perso la vita, investito da un’auto. Da chiarire ancora molti aspetti dell’incidente: la vittima aveva 40 anni. Incidente mortale sull’autostradadove nella notte tra venerdì e sabato una persona ha purtroppo perso la vita. Una macchina lo ha centrato in pieno sbalzandolo di diversi metri sull’asfalto. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Immediato è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, gli agenti della Polizia Stradale unitamente al personale Anas. Ma nonostante i soccorsi per l’non c’è stato nulla da fare. Investimento mortaleMa cosa è successo? Perché la vittima si trovava a piedi, per di più di ...

La tragedia all'altezza della Stazione di Cascina. Intervento anche per soccorrere il passeggero. Pesanti ripercussioni per la circolazione ... (247.libero)

Quattro foto e un video – tutti di casi diversi – per dimostrare che alcune persone non rispettano le prescrizioni e, anzi, mettono in pericolo se ... (ilfattoquotidiano)

Una tragedia avvenuta all’alba, con il pedone che stava attraversando per andare a prendere il mezzo per recarsi a lavoro: morto sul ... (notizie)

E' amaro il Natale dello Spezia, quasi a completare un 2023 da dimenticare. Cade 4 - 1 contro un ottimo Cittadella, che gioca a memoria e tiene ritmi alti. Le vittorie con Ascoli e Bari non devono ...... uninfatti è statoe ucciso mentre era sulla corsia di sorpasso della autostrada Roma - Fiumicino, in una vicenda che però lascia tanti punti ancora da chiarire, con il pedone falciato ...Improvvisamente un’auto condotta da un uomo anziano, all’altezza dell’incrocio con via Giotto, gli ha tagliato la strada cercando di immettersi in piazza Mercato. L'anziano alla guida dell'auto non ...L'auto con dentro un ferito grave è arrivata a tutta velocità, frenando di colpo davanti al pronto soccorso dell'ospedale Noc di Ariccia all'alba di ieri mattina.