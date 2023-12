Uomini e Donne | Brando e Cristian | Natale triste per i due tronisti

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 24 dicembre 2023) I duedi questa edizione dihanno rilasciato un'intervista aMagazine in cui si sono soffermati soprattutto sulle festività die Capodanno.Forti eEphrikian hanno ammesso di amare molto questo periodo, anche se porta con sé degli strascichi dizza, in quanto fa pensare alla famiglia unita che, purtroppo, con il tempo tende a non essere più tale. Nel corso dell'intervista hanno svelato qual è stato il loropiù emozionante, ma non solo. Entrambi hanno raccontato ciò che faranno in questi giorni di festa e cosa si augurano per il nuovo anno. UeDForti: cosa pensa sule Capodanno, poi l'augurio per ...