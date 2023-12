Uomini e Donne | anche Rosa Perrotta critica duramente Unica | il documentario di Ilary Blasi!

Mario Cusitore si è presentato a Uomini e Donne appositamente per Ida Platano . “Guardavo il tuo video, non conosco nulla di te. Ho visto solo ... (caffeinamagazine)

Come mostrato nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 18 dicembre, Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavisi hanno lasciato insieme il ... (isaechia)

Ospite in una puntata di Generazione Z , l'ex volto diRosa Perrotta ha espresso la sua opinione sul documentario Unica , prodotto e distribuito su Netflix , e che racconta la versione di Ilary Blasi sulla separazione da Francesco Totti . ...Anche là,della Difesa impegnati in missioni che garantiscono la sicurezza e la libertà dei Paesi Nato. 'Qui visitiamo contingenti lontani migliaia di chilometri ma in Italia ci ...Le anticipazioni della prossima settimana della soap opera di Canale5: cosa succede dal 27 al 29 dicembre Tornerà ad avere un posto di primo piano nelle ...Adazi (Lettonia), 24 dic. (askanews) – Non solo ai 7.000 militari italiani all’estero, ma a tutti coloro che – in servizio – passeranno il Natale lontano dalla loro famiglia. La vicinanza dello Stato ...