United Cup 2024 | calendario | programma | date | orari e copertura tv

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il, le, glie latv dellaCup, appuntamento che apre la stagione tennistica dal 29 dicembre al 7 gennaio. Sono due le città che ospiteranno il torneo, vale a dire Perth e Sydney, con quest’ultima che sarà la sede anche della fase finale. Gli Stati Uniti provano a difendere il titolo conquistato lo scorso gennaio ai danni proprio della nostra Nazionale. Rispetto a dodici mesi fa cambia leggermente il format, che non prevede più 2 singolari maschili, 2 singolari femminile e un doppio misto. Bensì ogni sfida sarà composta da tre incontri: un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto. Diciotto le nazioni che prenderanno parte alla manifestazione e tanti gli spunti d’interesse, a partire naturalmente dall’Italia, che si presenta al via ...

Notizia fresca giunta in redazione: La squadra di Jurgen Klopp sorprendentemente non è riuscita a battere il Manchester United nel fine settimana ... (justcalcio)

La qualificazione del paese sudamericano per la prossima edizione dellaal via dal 29 dicembre e fino al 7 gennaio 2024 tra Brisbane, Perth e Sydney è scaturita dalla crescita in ......i Blues hanno bissato il successo nell'ultimo turno di PL contro lo Sheffieldin casa con quello sempre in casa ai rigori contro il Newcastle che vale l'accesso alla semifinale dell'EFL. ...Manca ormai meno di una settimana e poi il grande tennis tornerà nuovamente ad essere protagonista. A partire dal 29 ...Stiamo parlando di Jaime Fillol. La qualificazione del paese sudamericano per la prossima edizione della United Cup al via dal 29 dicembre e fino al 7 gennaio 2024 tra Brisbane, Perth e Sydney è ...