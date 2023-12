Una poltrona per due | smettiamola di definirlo solo come un film di Natale

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il Capitalismo, la felicità e quell'umorismo spregiudicato: Unaper due, da rito natalizio (tutto italiano) ad affresco spietato di una società votata alla ricchezza. Unaper due di John Landis è unamaro, amarissimo. Unche riassume e anticipa gli Anni 80 (è uscito nel 1983), riflettendo l'ossessione statunitense per il profitto, per il denaro, per il business. L'ossessione per il Capitalismoreligione,pretesta estile di vita. Unaper due è ungraffiante, maturo, serio dietro il divertimento e lo strabismo comico, indotto dalla risata di Eddie Murphy e dall'occhio nero di Dan Aykroyd. E sì, ci torniamo ancora,ci torniamo dal 1997, anno in cui per caso o ...

Qual è la ricetta perfetta per creare il miglior film di Natale Dal grande classico Christmas Carol , ormai riadattato in tutte le salse, fino a Una poltrona per due , che da decenni occupa il palinsesto della sera della Viglia.Trading places - gioco di parole sullo scambiarsi i posti ma anche sul trading finanziario - nota in Italia come Una poltrona per due , la commedia diretta da John Landis, uscita in America l'8 giugno 1983 e in Italia il 19 gennaio 1984, è diventata un classico natalizio imprescindibile. L'abbiamo vista, rivista,...Stasera su Italia 1 Una poltrona per due, commedia cult di Natale con Eddie Murphy e Dan AyKroyd del 1983. Ecco come sono diventati gli attori dopo 40 anni.