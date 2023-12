Una poltrona per due | John Landis | Le scene offensive vanno viste in prospettiva

(Di domenica 24 dicembre 2023) Torna il classico natalizio interpretato dal trio di star Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis, il registainvita a godersi il film senza preoccuparsi troppo del politically correct. Come da tradizione, anche quest'anno Unaper due tornerà ad allietare la nostra vigilia di Natale televisiva. L'appuntamento è fissato per oggi, 24 dicembre 2023, alle 21:20 in prima serata su Italia 1. E se la commedia contiene gag e riferimento politically uncorrect che oggi potrebbero risultare offensivi per qualcuno, il registainvita a mettere tutto nella giustasi unisce al coro di chi critica ritocchi e censure contro le opere del passato quando non si allineano alla moderna sensibilità. "È ...

come tutti gli anni la Mediaset non manca di trasmettere in prima serata Una poltrona per Due. Ma come finisce il film di John Landis? Scoperto ... (screenworld)

Come da tradizione, anche quest'annoper due tornerà ad allietare la nostra vigilia di Natale televisiva. L'appuntamento è fissato per oggi, 24 dicembre 2023, alle 21:20 in prima serata su Italia 1. E se la commedia contiene ...per due Naturalmente non può esistere Vigilia di Natale senza la messa in onda diper due, il film che ormai da anni celebra l'inizio delle "vere" Feste. Anche quest'anno l'...Vigilia di Natale, preparazione per l’abbuffata del Christmas Day e Rookie Ladder in arrivo. Insomma, tutti gli ingredienti per rendere frizzante il vostro pranzo di famiglia, mettendo alla prova il p ...Tra i mondi delle Feste sulla piattaforma Rai anche la grande raccolta Natale in casa De Filippo. Monica Bellucci: "La mia strega buona in una favola di solidarietà femminile" Il 29 dicembre, su ...