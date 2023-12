Una poltrona per due in tv a Natale 2023 | dove vederlo

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 24 dicembre 2023) Unaper due, il film di John Landis del 1983 con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, è ormai da decenni un appuntamento imperdibile per tutti gli spettatori italiani, alla Vigilia di, e ilnon si sottrae certo a questa tradizione. Infatti, chi volesse gustare per l’ennesima volta le avventure dello spiantato Billy Ray e dell’algido Louis, potrà sintonizzarsi, il 24 dicembre, la Vigilia di, alle 21.30 su Italia 1, e passare una serata divertente assieme ai propri cari. Per chi però non avesse tempo di mettersi davanti al televisore e preferisse vedere il film secondo i propri tempi, viene naturalmente in soccorso la sempre valida opzione dello streaming: come potete vedere dallo schema sottostante, infatti, il film è disponibile in streaming su alcune delle principali piattaforme. Una scena di Una ...