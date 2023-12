Una poltrona per due fa cambiare la legge Cosa è successo dopo il film cult

Meno 3 al grande evento! Non sapete qual è? In un'era di grandi incognite, dove le news spesso sono fake, due sono rimaste le certezze a cui ... (liberoquotidiano)

Grazie a Plaion Una poltrona per due è arrivato in tempo per le feste nel nuovo formato video 4K UHD. Il classico natalizio di John Landis con Eddie ... (movieplayer)

È il film di Natale per eccellenza, perlomeno in Italia. Entra nelle case degli spettatori ogni 24 dicembre da oltre vent'anni per raccontare una ... (today)

Stasera in TV: i film da non perdere di domenica 24 dicembre 2023.per due, I Goonies o Lezioni di piano Ecco i migliori film in programma ...Su Italia 1 alle 21.36per due. Due finanzieri sostituiscono per scommessa un manager d'assalto, bianco, con un nero spiantato. Su Sky Cinema dalle 21.15 Dispersi su un pianeta ostile, ...Il film cult "Mamma ho perso l'aereo", ha sempre creato un dubbio su quanto fosse ricca la famiglia McCallister. Abbiamo fatto i conti ...Giuseppe Montecchiari, 73enne di Tolentino, è scomparso dopo una malattia. Era direttore amministrativo di Poltrona Frau, responsabile amministrativo dell'US Tolentino e segretario dell'Unitre. Lascia ...