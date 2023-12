Una grande giornata di sport a Fondi con “In Guardia per la Solidarietà”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 dicembre 2023), 24 dicembre 2023 – La citta? diha vissuto unastraordinaria dedicata allodurante l’evento “Inper la Solidarieta?”. L’evento, alla sua prima edizione, ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di, dell’Universita? di Cassino e dei Comitati Regionali Scherma e Rugby. L’evento ha registrato la partecipazione di oltre 300 alunni delle classi elementari, impegnati in diverse disciplineive presso il Palazzetto dellodi, grazie alla collaborazione delle associazioniive e non, dei territori die Terracina. Presente anche l’Universita? di Cassino con diversi iscritti ai corsi di laurea in Scienze Motorie. Il pomeriggio, ...