Un viaggio gratis sui treni della Vigezzina | promozione invernale 2×1

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 24 dicembre 2023) Una ferrovia attraversa territori sempre uguali e costantemente diversi: accade anche per i convogli che dal 1923 viaggiano tra Domodossola e Locarno, con scorci che nella stagioneregalano emozioni nuove. Amatissima per il Treno del Foliage, la Ferrovia-Centovalli è operativa 365 giorni all’anno e anche per questo inverno proporrà unaimperdibile: dall’8 gennaio al 3 marzo si potranno acquistare 2 biglietti di a/r per viaggiare sull’intera linea – con partenza dal capolinea italiano, Domodossola oppure dalla ticinese Locarno, con la possibilità di effettuare una sosta intermedia per visitare i territori attraversati – pagandone solo uno (37 € a coppia, inclusi la prenotazione del posto e l’eventuale supplemento per viaggiare suipanoramici). I tramonti invernali lungo la tratta di ...