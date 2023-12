Un presepe con due madonne sulla serranda di Pro Vita | l’ultima opera dell’artista Laika

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Una natività con duee San Giuseppe che inchioda la bara del patriarcato. È, disegnata sulle serrande dell’associazione anti-abortista Proe Famiglia, a Roma. Le due Maria sono intente ad accudire un Gesù Bambino fasciato in un lenzuolo con i colori arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQIA+. Accanto è stato anche ritratto San Giuseppe mentre è impegnato a inchiodare una baraquale campeggiano le scritte “Patriarchy” (patriarcato, ndr) e “Rip”, acronimo di “rest in peace” (risposa in pace, ndr). L’associazione anti-abortista ha annunciato che segnalerà alla Digos “questo ennesimo riferimento alla morte che ci viene rivolto da attivisti politici di estrema sinistra,scia dell’ordigno esplosivo ...