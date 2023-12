Un posto al sole | anticipazioni dal 25 al 29 dicembre 2023 | un' amara verità

(Di domenica 24 dicembre 2023) La prossima settimana di programmazione di Unalfocalizzerà l'attenzione nuovamente su Damiano e Viola e sulle conseguenze che il loro legame avrà su Manuel e Antonio. Intanto, ledal 25 al 29rivelano che Clara proverà a convincere Eduardo a tornare in Italia con lei, mentre Alberto sarà sempre più preoccupato per il piccolo Federico e, durante le feste di Natale, Palladini si sentirà ancora più solo. In seguito, a Palazzo Palladini, tutti saranno impegnati con la cena della vigilia e il pranzo del 25e Raffaele assegnerà ad Otello un compito molto divertente che contribuirà a diffondere lo spirito natalizio in tutto il palazzo. Poco dopo, mentre Viola e Damiano proveranno a frequentarsi senza farsi scoprire dai rispettivi figli, ...

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole : anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 25 al 29 dicembre 2023 . Ecco ... (movieplayer)

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 dicembre 2023 . Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci ... (comingsoon)

Le Anticipazioni di Unalci rivelano che nella puntata della Soap , in onda il 25 dicembre 2023 , alle ore 20.50 , a Palazzo Palladini si aspetterà con ansia il Natale . Mentre Raffaele , per infondere ancora di ...Patroclo muore aldi Achille, per Achille, e Achille non vuole più vivere senza Patroclo. ... Circe è figlia di Elios, dio del, e della ninfa Perseide, ma è tanto diversa dai genitori e dai ...Con le temperature che nel pomeriggio hanno sfiorato i venti gradi, quella che sta per con cludersi è stata una vigilia di Natale dal sapore "estivo" nel Salento e un po' ...L’atteso pamphlet sulla maternità e la famiglia queer, a cura del figlio d’anima Alessandro Giammei, sarà pubblicato il prossimo 9 gennaio da Rizzoli ...