Un fumetto sulla lotta delle donne iraniane contro il regime

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dopo che, nel settembre 2022, la giovane curda Mahsa Amini venne arrestata e uccisa a Teheran dalle autoritàpoiché “colpevole” di aver indossato male il velo, si è creato un forte movimento di protesta da partela teocrazia islamica degli ayatollah. Un movimento che ha avuto una certo eco mediatica a livello mondiale, anche se non sempre ha ottenuto la giusta accoglienza da partefemministe occidentali. Donna, vita, libertà Chi ha provato a raccontare agli occidentali cosa stanno vivendo lescese in piazza togliendosi il velo, per far capire il loro punto di vista, è la fumettista iraniana Marjane Satrapi: residente in Francia da decenni, divenuta famosa nei primi anni 2000 con il...