Un amore tutto suo | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 24 dicembre 2023) Unsuo: trama, cast e streaming delStasera, domenica 24 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Unsuo (While You Were Sleeping),statunitense del 1995 diretto da Jon Turteltaub. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Chicago. Lucy è una ragazza che lavora alla biglietteria della metropolitana. Vive una solitaria esistenza, senza un compagno né una famiglia, nella vana attesa che Peter, un affascinante e misterioso ragazzo che vede tutte le mattine alla fermata, si accorga di lei. Anche la vigilia di Natale, momento che rende la ragazza ancor più sconsolata, incappa nel ragazzo di cui è innamorata, e come sempre non riesce a dirgli nulla del suo sentimento segreto; quella mattina però ...