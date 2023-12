Donald Tusk è il nuovo premier della Polonia . leader di Piattaforma civica , 66 anni, torna in carica per la terza volta nella sua storia dopo le ... (ilgiornaleditalia)

...che nel discorso che precederà la benedizione alla Città e al Mondo Francesco rivolga unappello di pace, sia per le situazioni di conflitto costantemente sotto i riflettori dei media (......cooperazione che tra Polonia e Italia è sempre esistita e continuerà a esistere anche con il... Quello che è successo inha consentito che succedesse quello che è successo in Medio Oriente ...Il diciottenne Arion Kurtaj, secondo un giudice britannico, rappresenta un alto rischio in quanto continua a manifestare l'intenzione di commettere crimini informatici ...Dalla Messa della Vigilia fino ai Battesimi del7 gennaio: così il Pontefice celebrerà il Mistero di Dio che diventa uomo, indicando la strada per superare le crisi. Le dirette su Tv2000 ...