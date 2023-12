Uccise la madre | il Gip lo manda a giudizio in Corte d’Assise

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiComparirà il 13 febbraio prossimo davanti alladel tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 30enne Francesco Plumitallo, in carcere dal 14 novembre dopo aver ucciso, strangolandola, la55enne Patrizia Lombardi Vella nell’abitazione familiare di Capodrise (Caserta). Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari Alessandra Grammatica, che ha accolto la richiesta di rinvio aper il giovane avanzata dal pubblico ministero di Santa Maria Capua Vetere Giacomo Urbano. Plumitallo ha confessato il delitto, ma per i periti nominati dal gip e dai difensori del 30enne (gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo) non sarebbe stato capace di intendere e di volere al momento del fatto, ma comunque in grado di sostenere un processo. Plumitallo, attualmente jn carcere e ...