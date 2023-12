«Tu vuo’ fa’ l’Ammericano» | storie di emigrazioni felici su Rai Italia e RaiPlay

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 24 dicembre 2023) La storia dei nostri connazionali partiti dall’per trovare fortuna negli Stati Uniti è spesso associata alla classica immagine della “valigia di cartone”, ma in «Tufa’» – nuovo format in onda da domani su Rai(ore 18.30) e disponibile su– è riproposta con spensieratezza, allegria e sguardo contemporaneo. Per dieci puntate, fino al 5 gennaio,...