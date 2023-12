“Tu sei mia” | botte e minacce alla ex Arrestato

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ondata di denunce per violenza domestica ein Italia. Una correlazione tra rabbia e festività natalizie, che sembra però trovare maggiore coraggio nel rivolgersi a qualcuno. Come a Rimini, dove una donna ha denunciato il suo ex, un ventinovenne. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo urlava: “Tu sei di mia proprietà”, dopo averla picchiata. “Non puoi uscire con nessuno, nemmeno con le tue amiche”. Episodi simili si sono verificati nelle ultime ore da Rimini, Milano, Taranto, Reggio Emilia, Fermo, Cecina.Leggi anche: Vanessa Bn, il video dell’ex che l’aveva convinta a denunciare Violenze domestiche, ma anche denunce: 29enne ai domiciliari a Rimini La vicenda di Rimini, con il 29enne che minacciava la ex nonostante si fossero lasciati da mesi, è finita con l’arresto e poi i domiciliari per il giovane. Che aveva già compiuto atti di ...