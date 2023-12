TS – Yildiz brilla | McKennie ci crede | Cambiaso moto perpetuo

Leggi su justcalcio

È stata la giornata di Kenan. Al debutto dal primo minuto ha trovato il suo primo gol con la maglia della Juventus, e che gol. Una rete da record, che fa del classe 2005 il più giovane marcatore della storia del club bianconero. La squadra di Allegri ha perso poi per infortunio Alex Sandro e Locatelli, e dopo 6? della ripresa subìto il gol del pari del Frosinone, messo a segno da Baez, bravo ad approfittare una lettura difensiva non eccelsa da parte di Kostic. Poi però un'inzuccata da bomber vero di Dusan Vlahovic a 9 minuti dalla fine regala i tre punti alla Juventus. Frosinone-Juventus, le pagelle: Szczesny 7 Reattivo, sul tiro ravvicinato rasoterra di Soulè che prova a imitare, con una manata a deviare. Stratosferico con la punta delle dita ...