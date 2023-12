Trieste | presidio degli operai Wartsila il giorno della Vigilia Due giorni fa la mozione del consiglio comunale in sostegno ai lavoratori

Sono circa 300 le persone scese in piazza oggi rispondendo all'appello dei sindacati a manifestare solidarietà ai lavoratori della Wartsila partecipando alin piazza Unità d'Italia.Esibizioni e creatività invaderanno il Prolungamento nella zona dell'ex piscina Trentoche diventerà […] Cronaca Genova Genova,di anarchici e antagonisti a sostegno dei ...TRIESTE - Sono circa 300 le persone scese in piazza oggi, 24 dicembre, rispondendo all'appello dei sindacati a manifestare solidarietà ai lavoratori della Wartsila partecipando al presidio in piazza ...Sono circa 300 le persone scese in piazza oggi rispondendo all'appello dei sindacati a manifestare solidarietà ai lavoratori della Wartsila partecipando al presidio in piazza ... anche il sindaco di ...