Trevisani | «Vlahovic non è un problema per la Juve | ma la soluzione»

(Di domenica 24 dicembre 2023) Riccardolancia una critica sull’utilizzo di Dusanda parte dellantus: ecco cosa ha commentato Ospite negli studi di Pressing, Riccardoha così parlato dell’utilizzo che lantus fa di Dusan. L’analisi del noto giornalista. LE PAROLE – «non è tanto un, ma una. Ha fatto un gol da fuoriclasse, uno che fa Giroud. Il tema diè la testa, non sono certo i piedi. Ha fatto 17 gol in 21 partite alla Fiorentina, la palla sempre tonda è. Voglio dire che i gol li sa fare, ma è un grande giocatore trattato come uno normale. E’ finito in panchina un numero di volte improponibile e se uno, che abbiamo tutti stabilito che ha psicologicamente ...

