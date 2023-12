Tredicesima giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 dicembre 2023) Nellala Germani Brescia viene sconfitta da Venezia per 86-71 e viene agganciata in vetta alla classifica dai lagunari. La coppia di testa è tallonata dalla Virtus Bologna, che torna al successo contro Pistoia per 91-70. Bene anche Trento, che supera Napoli(101-94), Scafati, che rimonta Brindisi spuntandola all’overtime(103-98), Treviso, che batte Tortona(82-68), e Reggiana su Sassari(77-59). Boccata d’ossigeno, infine, per Varese che espugna Pesaro(81-88).: I RISULTATI DERTHONA-UNIVERSO TREVISO 68-82 BRINDISI-SCAFATI 98-103 TRENTO-NAPOLI 101-94 VENEZIA-BRESCIA ...