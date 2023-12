Trapani e Fortitudo senza freni | risultati | classifica ed highlights dopo la 16° giornata

Nona vittoria consecutiva per il Trapani Shark, che annienta l’Urania Milano con il punteggio di 104-83 e consolida la vetta del Girone Verde della ... (sportface)

Serie A2 - Forlì aggancia la Fortitudo. Trapani inarrestabile : risultati - classifica ed highlights

Turno infrasettimanale per la Serie A2 Old Wild West che alla vigilia del Ponte dell'Immacolata mette in cartellone un turno, il tredicesimo della ... (today)