Tragedia di Natale | padre cade dal sesto piano per cercare di salvare il figlio di quattro anni

(Di domenica 24 dicembre 2023) Nella serata di ieri, alla vigilia di, si è consumata unache ha sconvolto la comunità di via Ausonia. Un uomo di 38, M. G., è morto dopo essere precipitato daldi un palazzo nel tentativo diil suo bambino di. Il dramma si è svolto nel pomeriggio, poco prima delle tre. Secondo quanto riferito, il bambino si era pericolosamente sporto dal balcone, spingendo ila un disperato tentativo di salvataggio. Nella caduta, l’uomo ha sfondato il tetto di un ristorante sottostante, perdendo tragicamente la vita. Miracolosamente, il piccolo è rimasto illeso. La sua caduta è stata attutita da alcuni pannelli fonoassorbenti del tetto del ristorante, un dettaglio che ha fatto la ...

Tragedia a Palermo nel giorno della vigilia di Natale. Un professore della facoltà di Ingegneria dell'università, M.G., 38 anni, nel tentativo di salvare il figlio che si ...Tragedia la vigilia di Natale a Palermo. Un 38enne e il suo bambino di 4 anni sono precipitati dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia, finendo sulla tettoia di un ristorante. L'uomo, professore ...