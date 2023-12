Traffico Roma del 24-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 dicembre 2023) Luceverdemai trovati dalla redazione e buonasera e Studio Stefano Baiocchi Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sono avete viale cittadina nessun impedimento sul Raccordo Anulare consolari unica segnalazione un incidente avvenuto sulla Casilina poco fuori il raccordo in direzione della Borghesiana raccomandiamo tutte le attenzioni del caso Stanno cominciando le celebrazioni per il Natale nella Basilica di San Pietro Dov’è Papa Francesco celebrerà la messa non si escludono ripercussioni per ilnell’area adiacente il Vaticano in particolare sul lungotevere orari speciali per le zone alimitato di centro e Tridente le due ZTL saranno attive tutti i giorni inclusi sabato e festivi dalle 6:30 alle ore 20 via libera invece il 25 dicembre oggi trasporto pubblico completamente gratuito ci riferiamo a bus tram e ...