Traffico Roma del 24-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 dicembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani per incidente su via Tiburtina code tra via o di Fossacesia via Lanciano nulla da segnalare sulle altre strade e autostrade della capitale Per quanto riguarda i trasporti oggi i mezzi pubblici sono gratuiti e saranno in servizio fino alle 21 i bus notturni che sostituiscono le m strano in strada dalle 2330 domani giorno di Natale bus metro e tram in servizio dalle 8:30 alle 13 e poi dalle 16:30 alle 21 maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità