Traffico Roma del 24-12-2023 ore 14 | 30

(Di domenica 24 dicembre 2023) Luceverdevia ritrovati in studio Tiziana Raimondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale possibili rallentamenti per un incidente su piazza di Porta Maggiore stessa situazione su via delle Capannelle Per quanto riguarda i trasporti oggi mezzi pubblici sono gratuiti e saranno in servizio fino alle 21 i bus notturni che sostituiscono le metro saranno in strada dalle 23:30 e domani giorno di Natale bus metro e tram in servizio dalle 8:30 alle 13 e poi dalle 16:30 alle 21 mentre fino al 7 gennaio potenziate le linee dirette in centro verso le aree commerciali a queste si aggiungono le due linee gratuite free uno è free 2 in partenza da termine da Piramide e dirette in centro ricordiamo inoltre che fino al 7 gennaio le ZTL quelle di centro e Tridente sono attive in funzione tutti i giorni feriali e festivi dalle 6:30 alle 20 ad ...