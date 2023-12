Traffico Roma del 24-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all'ascolto circolazione nel complesso regolare lungo la rete viaria Capitolina in tema di trasporti oggi i mezzi pubblici sono gratuiti e saranno in servizio fino alle 21 i notturni che sostituiscono le m saranno in strada dalle 23:30 domani giorno di Natale bus metro e tram in servizio dalle 8:30 alle 13 è nuovamente dalle 16:30 alle 21 del 7 gennaio potenziate le linee dirette in centro verso le aree commerciali a queste si aggiungono le due linee gratuite P1 e P2 in partenza da Termini e da Piramide e dirette in centro infine sulla linea ferroviariaNapoli via Formia la circolazione rallentata per la presenza di persone non autorizzate lungo i binari treni con ritardi fino a 30 minuti