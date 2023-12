Traffico Roma del 24-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 dicembre 2023) Luceverdevenerdì trovati all’ascolto in aumento gli spostamenti sulla rete viaria Capitolina segnalato un incidente sulla Salaria nei pressi di via della Marcigliana con disagi in entrambe le direzioni si rallenta per incidente anche in via Tiburtina incrocio con Via Sambuci in direzione del centro e sulla Nomentana altezza Piazza di Porta Pia per interventi di ripristino della strada in seguito a un incidente è chiusa alvia Quirino Majorana 3 via Portuense & via Oderisi da Gubbio il transito è consentito al solo trasporto pubblico vi ricordo che fino al 7 gennaio le ZTL di centro e Tridente sono tutti i giorni inclusi sabato e festivi ad eccezione del 25 dicembre dalle 6:30 alle 20 Oggi il trasporto pubblico è gratuito il bus e tram e le metro saranno in servizio fino alle 21 bus notturni che sostituiscono le metro in strada dalle ...