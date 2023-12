Traffico Roma del 24-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 dicembre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto per interventi di ripristino della strada in seguito a incidente chiusa alvia Quirino Majorana tra via Portuense & via Oderisi da Gubbio in la transito consentito al solo trasporto pubblico per il dissesto del manto stradale invece è chiusa in entrambi i sensi di marcia via Balduina nel tratto compreso tra via Ugo De Carolis e via Attilio Friggeri Ti ricordo che le ZTL di centro del Tridente sono attivi tutti i giorni tranne il 25 dicembre dalle 6:30 alle 20 e questo fino al 7 gennaio per spostarsi verso il centro o in direzione delle aree commerciali potenziato il trasporto pubblico con più corse per 17 linee bus Inoltre oggi i mezzi pubblici sono gratuiti dalle 9 alle 21 Sono in strada tutti i giorni anche le linee gratuite frigo nel frigo è in partenza da Termini a Ostiense e diretta in centro oggi ...