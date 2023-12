Traffico Roma del 24-12-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto continua a mantenersi scorrevole ilnella capitale nell’ambito del piano della mobilità e del trasporto pubblico per le feste orari speciali per le zone alimitato di centro e Tridente le due ZTL saranno attive tutti i giorni inclusi sabato e festivi con la sola eccezione del 25 dicembre dalle 6:30 alle 20 per chi si reca in centro o sulle aree commerciali potenziate 17 linee bus Inoltre in servizio dalle 9 alle 21 tutti i giorni le linee gratuite F1 F2 che partono da Termini e da Ostiense e sono dirette in c’è sempre in tema di trasporto pubblico oggi bus tram e metro a TV Fino alle 21 i bus notturni che sostituiscono le m saranno in servizio dalle 23:30 dettagli di quel di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta per il momento è ...