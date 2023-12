Traffico Roma del 24-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 dicembre 2023) LuceverdeUn buongiorno dalla redazione pochi gli spostamenti lungo le strade della capitale anche ilautostradale scorre il regolarmente per il dissesto del manto stradale è chiusa in entrambi i sensi di marcia via Balduina nel tratto compreso tra via Ugo De Carolis e via Attilio Friggeri nell’ambito del piano della mobilità e del trasporto pubblico per le festività natalizie orari speciali per le zone alimitato di centro e Tridente fino al 7 gennaio tutti i giorni feriali e festivi tranne il 25 dicembre le due ZTL sono attive dalle 6:30 alle 20 è sempre in tema trasporto pubblico oggi 24 dicembre bus tram e metro saranno in servizio fino alle 21 i bus notturni che sostituiscono le metro saranno in strada dalle 23:30 dettagli di queste e di altre notizie sul sitoluceverde.it da Manuel ...