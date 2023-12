Tra Sergio Ramos e Atletico Madrid è sempre derby | lo spagnolo fa infuriare i tifosi VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tra, anche adesso che loha lasciato il Realper unirsi al Siviglia. In occasione della partita al Civitas Metropolitano, il difensore è l’unico tra i giocatori del Siviglia a calpestare lo stemma dell’sul prato. Non sono mancate le critiche, che presto sono sfociate in insulti lasciati sotto il profilo del giocatore. El gesto deal saltar al Metropolitano que no gustará a los atléticos: hizo lo que otros sí evitaron pic.twitter.com/D4LHe6MUQP — MARCA (@marca) December 23, 2023 SportFace.