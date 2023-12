Tra Meloni e Musk una intesa strategica Bisignani | cosa c' è dietro il fattore M

(Di domenica 24 dicembre 2023) Caro Direttore, questione di feeling. Tra Giorgiae Elonè scoppiata un'che può portare lontano e mettere ko il Pd della spaesata Schlein e i Cinque Stelle del barricadero Conte. E non è certo un caso se persino Sergio Mattarella, con il suo aplomb quirinalizio, ha denunciato il pericolo di una dittatura digitale sotto i colpi dell'intelligenza artificiale. Vero è cheancora non ha investito nel Bel Paese ma complice l'ammirazione perla Premier, alla quale ha anche messo un "like" di solidarietà nell'"affaire" Giambruno, ora vorrebbe entrare nella partita delle tlc con la sua Starlink, l'internet satellitare. Giorgia, da par suo, ricambia, con qualche gustoso siparietto. È successo infatti che il magnate di SpaceX e Tesla, rientrato negli Stati Uniti, ha raccontato ...

Roma, 23 dic. (askanews) – “Voi non lavorate per me e io non lavoro per voi. Lavoriamo tutti per lo stesso unico straordinario puzzle che si ... (ildenaro)

«Voglio ringraziarvi per il vostro lavoro. Avrei dovuto essere in Libano per portare il saluto del governo e dell’Italia, ma l’influenza ha avuto ... (secoloditalia)

... Giorgia, non hanno presentato emendamenti in Commissione. Le proposte di modifica della ... il 90%4 e 5 volte il minimo e a scendere per i trattamenti di maggiore importo fino al 22% per ...ROMA Giorgianon ha detto di no. Dunque ci sta pensando, al duello tv con Elly Schlein . Sondato da Sky, lo staff della premier ha aperto. La notizia rimbalza da 24 orei partiti. Recapitata al Nazareno,...«Sarà l'anno della svolta e dell'alternativa». Deve aver scritto questo Elly Schlein sul pacco del regalo che ha piazzato sotto il suo albero di Natale al Nazareno o ...“E’ una norma di bandiera, chiosa Macciò, mentre Giorgia Meloni è stata eletta per decisione presa in accordo tra i leader della coalizione prima della consultazione elettorale, con questa riforma, ...